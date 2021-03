Pandemia fonte de desigualdade

A pandemia veio agravar o desemprego, a precariedade e a escolaridade, pois atingiu com muito maior impacto os mais pobres, os mais jovens e as relações de trabalho mais frágeis.







As grandes empresas, o setor financeiro, as pessoas com mais escolaridade e os empregos mais ligados às tecnologias de informação foram muito menos afetados pela crise.





Estas são conclusões que constam do relatório “Portugal, Balanço Social 2020 – Um retrato do país e dos efeitos da pandemia”, da faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.