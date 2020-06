Pandemia. Investigação científica quer saber como reage a população ao luto

O projeto conta ainda com a colaboração de uma linha de apoio da Ordem dos Psicólogos.Daqui a três meses deverão ser conhecidos os primeiros resultados da fase inicial do estudo. A ideia é que já seja possível traçar nessa altura um primeiro perfil do impacto da pandemia no processo de luto.Oiça aqui a entrevista na íntegra com a psicóloga clínica Daniela Nogueira, professora do ISMAI - Instituto Universitário da Maia.Este é um trabalho da jornalista Sandra Henriques.