Pandemia levou ao aumento de divórcios

O desconfinamento fez disparar o número de divórcios em Portugal. Em abril de 2020 houve 160 divórcios. Em maio, com o início do desconfinamento disparou para 912. Com o segundo desconfinamento registou-se um novo aumento , embora menor. Entre março e abril de 2021, o número de divórcios passou então de 934 para 1269.