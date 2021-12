Pandemia nos Açores. Ilha de São Miguel sob contingência

A principal ilha do arquipélago, São Miguel, fica sob situação de contingência a partir das 00:00 de quinta-feira, e as restantes oito sob alerta, anunciou Clélio Meneses, secretário Regional da Saúde dos Açores.



Na noite passada o executivo açoriano decidiu novas restrições, além do uso de máscara obrigatória no interior dos edifícios e obrigatoriedade de teste negativo a quem vem do exterior, referiu o responsável.



Na ilha de São Miguel, haverá limitação de público a três quartos da lotação dos espaços, em todos os eventos de cariz social, incluindo casamentos e baptizados, e cariz cultural e desportivo, assim como em bares, discotecas, ou em festas de passagem de ano



O acesso a estes espaços e eventos é obrigatório, independentemente de ter certificado válido, "um teste negativo de PCR realizado nas anteriores 72h ou teste rápido realizado nas últimas 24h" referiu o governante.



Quaisquer ajuntamentos ou festejo ficam proibidos na via pública, tal como o consumo de álcool.



O executivo reforçou ainda os meios de socorro, colocando duas, em vez de uma, equipas permanentes de evacuação aérea, anunciou o secretário regional, uma medida tomada pela primeira vez.



Quem tiver mais de 50 anos e não ainda chamado para ser vacinado "pode dirigir-se aos centros de saúde", referiu ainda o governante, para vacinação ou agendamento.



Nos dois aeroportos açorianos, na ilha Terceira e em São Miguel, será possível os passageiros que o pretenderem fazer testes de despiste gratuitos.



Vão ser ainda realizados testes de saliva, numa operação massiva às escolas destas duas ilhas, na faixa etária dos não-vacinados após as férias