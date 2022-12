Pandemia prejudicou saúde mental dos jovens portugueses

Mas nem todos os dados são menos positivos: os jovens estão a beber e a fumar menos.

Outros dados convocam alguma atenção. Os adolescentes fazem mais sexo desprotegido, sentem-se mais ansiosos e nervosos e recorrem mais à medicação.



A coordenadora do estudo, Tânia Gaspar da universidade lusófona, mostra-se particularmente preocupada com a questão da saúde mental e do bem estar: “as preocupações, do stress, da tristeza, mas também outros indicadores com ao tomada de medicação para sintomas mais emocionais relacionados com a ansiedade e com o stress…”Já havia esta perceção, mas o estudo é um ponto de partida. Agora é preciso que existe uma maior literacia e consciência dos problemas de Saúde mental para melhor compreender e arranjar estratégias para gerir estas emoções, remata Tânia Gaspar.