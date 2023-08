Foto: António Pedro Santos - Lusa

À tarde decorre a a última cerimónia com a presença do papa no Parque Eduardo VII, perante um mar de gente. Às 18h00, Francisco participa na via-sacra. Uma das 14 estações deverá evocar os abusos sexuais na Igreja Católica.



O papa diz que vem como peregrino. mas fará a viagem no papamóvel e vai ocupar o lugar do bispo de Roma, no altar palco, ao cimo da chamada "Colina do Encontro".