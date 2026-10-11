País
Papa Leão XIV vai ser operado "nos próximos dias" a nódulo no pulmão
O papa Leão XIV anunciou este domingo, durante a oração Angelus, que vai ser operado "nos próximos dias" para remover um nódulo "circunscrito ao pulmão", detetado "numa fase muito inicial".
"Os médicos consideram oportuno intervir e, por isso, seguindo as suas recomendações, decidi submeter-me à cirurgia para o remover", acrescentou o Papa, de 71 anos, no final da oração do Angelus, esclarecendo que o procedimento já está "programado para os próximos dias.
Leão XIV indicou que este nódulo pulmonar foi identificado durante exames de saúde recentes, detetado "numa fase muito precoce" e que estava "bem localizado".
Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa deverá ser operado nos primeiros dias da semana que começa na segunda-feira, 12 de outubro, e o seu internamento deverá durar "cerca de uma semana", o que poderá não implicar qualquer alteração à forma de governança da Santa Sé.
A intervenção deverá acontecer no hospital romano Gemelli, que tradicionalmente recebe os papas para tratamentos médicos desde o tempo de João Paulo II.
O anúncio apanhou a comunidade católica de surpresa. Em Portugal multiplicam-se as reações ao anúncio. Conferência Episcopal Portuguesa expressa proximidade e oração pela saúde do Papa Leão XIV. O cardeal Américo Aguiar enalteceu a transparência, simplicidade e humanidade com que o Papa Leão XIV anunciou que vai ser operado e deixou uma palavra de amizade, solidariedade e oração.
Leão XIV, eleito papa pelos cardeais de todo o mundo em maio de 2025, é relativamente jovem para um líder da Igreja.
Leão XIV indicou que este nódulo pulmonar foi identificado durante exames de saúde recentes, detetado "numa fase muito precoce" e que estava "bem localizado".
Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa deverá ser operado nos primeiros dias da semana que começa na segunda-feira, 12 de outubro, e o seu internamento deverá durar "cerca de uma semana", o que poderá não implicar qualquer alteração à forma de governança da Santa Sé.
A intervenção deverá acontecer no hospital romano Gemelli, que tradicionalmente recebe os papas para tratamentos médicos desde o tempo de João Paulo II.
O anúncio apanhou a comunidade católica de surpresa. Em Portugal multiplicam-se as reações ao anúncio. Conferência Episcopal Portuguesa expressa proximidade e oração pela saúde do Papa Leão XIV. O cardeal Américo Aguiar enalteceu a transparência, simplicidade e humanidade com que o Papa Leão XIV anunciou que vai ser operado e deixou uma palavra de amizade, solidariedade e oração.
Leão XIV, eleito papa pelos cardeais de todo o mundo em maio de 2025, é relativamente jovem para um líder da Igreja.