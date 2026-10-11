Papa Leão XIV vai ser operado "nos próximos dias" a nódulo no pulmão

"Os médicos consideram oportuno intervir e, por isso, seguindo as suas recomendações, decidi submeter-me à cirurgia para o remover", acrescentou o Papa, de 71 anos, no final da oração do Angelus, esclarecendo que o procedimento já está "programado para os próximos dias.Leão XIV indicou que este nódulo pulmonar foi identificado durante exames de saúde recentes, detetado "numa fase muito precoce" e que estava "bem localizado".Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa deverá ser operado nos primeiros dias da semana que começa na segunda-feira, 12 de outubro, e o seu internamento deverá durar "cerca de uma semana", o que poderá não implicar qualquer alteração à forma de governança da Santa Sé.A intervenção deverá acontecer no hospital romano Gemelli, que tradicionalmente recebe os papas para tratamentos médicos desde o tempo de João Paulo II.O anúncio apanhou a comunidade católica de surpresa. Em Portugal multiplicam-se as reações ao anúncio. Conferência Episcopal Portuguesa expressa proximidade e oração pela saúde do Papa Leão XIV. O cardeal Américo Aguiar enalteceu a transparência, simplicidade e humanidade com que o Papa Leão XIV anunciou que vai ser operado e deixou uma palavra de amizade, solidariedade e oração.Leão XIV, eleito papa pelos cardeais de todo o mundo em maio de 2025, é relativamente jovem para um líder da Igreja.