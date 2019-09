Papa nomeia D. José Tolentino Mendonça como cardeal

RTP01 Set, 2019, 12:16 / atualizado em 01 Set, 2019, 14:15 | País

D. José Tolentino Mendonça é o terceiro cardeal português a ser nomeado por Francisco. Foi o segundo nome a ser enunciado por Francisco.















O madeirense junta-se aos cardeais José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro, Manuel Clemente e António Marto.



O consórcio para a criação dos novos cardeais está agendado para 05 de outubro.





“No próximo dia 5 de outubro vou presidir a um Consistório para a nomeação de 10 novos cardeais”, disse Francisco.





Em 26 de junho, o vice-reitor da Universidade Católica e diretor da Faculdade de Teologia, José Tolentino de Mendonça, foi indigitado como arquivista e bibliotecário do Vaticano, cargo para o qual lhe foi atribuído o título de arcebispo.



Tolentino de Mendonça ficou a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo, substituindo Jean-Louis Bruguès, que assumiu o cargo em 2012.

Presidente da República felicita D. José Tolentino de Mendonça



Marcelo Rebelo de Sousa manifestou, numa nota publicada na página da Presidência da República, o “mais profundo júbilo pela elevação do Senhor Dom Tolentino de Mendonça ao Cardinalato”. O Presidente da República felicita, assim, D. José Tolentino de Mendonça pelo “reconhecimento” enquanto “personalidade ímpar”, assim como a presença da Igreja Católica na sociedade portuguesa.



O Chefe de Estado sublinha ainda a “excecional relevância do novo cardeal como filósofo, pensador, escritor, professor e humanista” e a intenção de estar presente na cerimónia de “imposição do barrete cardinalício”.





O madeirense de 53 anos, torna-se no segundo membro mais jovem do colégio cardinalício, após o cardeal da República Centro-Africana Dieudonné Nzapalainga, de 52 anos.





Portugal teve até hoje com 45 cardeais, a começar pelo chamado Mestre Gil, escolhido pelo Papa Urbano IV (1195- 1264), segundo a Ecclesia.