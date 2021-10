"Para onde vai Portugal". Ideias em discussão num pais multifacetado após pandemia

Um debate que contou com a participação de vários convidados entre eles de Delfim Sardo (Professor de História de Arte / Administrador do CCB), de Luísa Schmidt (Socióloga / Especialista em Ambiente), de João Maria Jonet (Autora de ´O Parágrafo´ no Instagram - página de análise política) e Sandra Maximiano (Economista e Professora do ISEG).