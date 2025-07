Foto: Força Aérea Portuguesa

O ministro da Defesa considera "absurdo" e "disparatado" colocar em causa a capacidade da Força Aérea por realizar missões de emergência médica no Continente. Confrontado pelos jornalistas com o facto de apenas um dos helicópteros destinado para a missão com o INEM neste verão poder voar à noite, Nuno Melo desvaloriza e não esclarece as caraterísticas dos aparelhos.