Parceria entre unidades do SNS com saldo positivo

Foto: Bermix Studio - Unsplash

O funcionamento dos serviços de saúde é um dos prováveis temas de discussão, esta quinta-feira à tarde, na Assembleia da República.



O debate do Estado da Nação acontece numa altura em que o Governo insiste na ideia de que o SNS está a dar uma melhor resposta à população do que há um ano, ao contrário do que afirmam os partidos da oposição.



No Alentejo, a falta de médicos dermatologistas estava a provocar uma longa lista de espera de doentes. Entretanto, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central estabeleceu uma parceria com o Hospital de Almada.



O exemplo de uma parceria entre unidades do SNS que melhorou a resposta aos doentes do Alentejo que estavam em listas de espera devido à falta de médicos dermatologistas.