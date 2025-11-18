País
Parecer de reitores e investigadores a Governo, presidência da Republica e partidos contesta fusão da FCT na ANI
O parecer, subscrito por reitores das universidades de Coimbra, Lisboa, Porto, Minho e ISCTE, mostra exemplos de como o modelo de agências separadas é o que melhor serve a investigação científica e a inovação.
Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, à Antena 1, sublinha o consenso da comunidade científica sobre o assunto.A reitora do ISCTE lembra que, na Europa, só o Reino Unido se optou por um modelo conjunto, mas ao fim de alguns anos, abandonou a ideia. O Governo já está a ouvir os representantes das comunidades cientificas e de inovação
para discutir o decreto-lei e os estatutos da nova agencia para a investigação
e inovação.
A expectativa do ministro Fernando Alexandre é que a nova agência entre em funcionamento a 1 de janeiro, mas o diploma terá de ser aprovado pelo presidente da Republica.
A nova entidade já foi aprovada em conselho de ministros e extingue a Fundação para a Ciência e Tecnologia, bem como a Agencia Nacional de Inovação.
Com o fim destas duas entidades é criado um organismo novo - a Agencia para a Investigação e Inovação (ANI).
