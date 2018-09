Parkinson. Fármaco só deverá ser reposto em março

O Instituto do Medicamento apela aos doentes que esgotem primeiro a medicação que têm em casa e levantem novas embalagens apenas quando necessário e pede às farmácias e distribuidores que façam uma gestão criteriosa das embalagens disponíveis.



Foi também publicada esta sexta-feira uma circular informativa com orientações dirigidas aos profissionais de saúde e doentes que define alternativas terapêuticas ao Sinemet, uma alteração de medicação que deve ser feita apenas com supervisão médica.



O Infarmed convocou para esta tarde uma reunião com empresas farmacêuticas, sociedades científicas e associações de doentes para discutir essas alternativas de tratamento.



A rutura de stock do medicamento foi identificada em 45 países, incluindo Estados Unidos da América e Canadá, e tem origem num problema no local de fabrico.