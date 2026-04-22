Parlamento abre as portas aos cidadãos ao início da tarde após sessão solene

Segundo uma nota hoje divulgada pela Assembleia da República, após a sessão solene comemorativa do 25 de Abril, que começa pelas 10:00 e que vai ser encerrada com um discurso do Presidente da República, António José Seguro, ao longo da tarde, o parlamento será palco de um conjunto diversificado de iniciativas culturais.

Pelas 14:30, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, "abre a porta principal do Palácio de São Bento aos cidadãos, dando-lhes as boas-vindas à Casa da Democracia".

No sábado, durante a tarde, o Palácio de São Bento, assim como o Centro Interpretativo do Parlamento, estarão abertos ao público até 18:30. Dois espaços que serão palco de um conjunto de iniciativas, destacando-se a dança, a música e a pintura.

"O programa aposta numa abordagem inovadora e disruptiva, incorporando expressões de arte urbana na dança, música, pintura, oficinas criativas e atividades familiares, promovendo a participação intergeracional e diversificada do público", lê-se na nota divulgada pela Assembleia da República.

Entre as 14:30 e as 18:30, no átrio principal do parlamento, haverá uma atuação da Escola de Dança do Conservatório Nacional. E na zona dos claustros serão montadas "Oficinas de estampagem de panamás".

Pelas 15:00, na Biblioteca Passos Manuel, está prevista uma palestra sobre o tema "O 25 de Abril na imprensa humorística", com a presença do coordenador da hemeroteca Álvaro Costa Matos. Já no jardim interior, para as crianças, será feita uma "caça ao tesouro", enquanto no Refeitório dos Monges vai ser montado um ateliê de aguarela.

Na Sala das Sessões, pelas 16:30, está prevista uma atuação do artista e poeta Hub, intitulada "Liberdade em Voz Alta".

Uma exposição bibliográfica e documental subordinada ao tema "Constituição da República Portuguesa: Sete revisões Constitucionais" poderá ser vista na antecâmara da Biblioteca Passos Manuel, assim como uma exposição de pintura, "Liberdade", de Eduarda Pedro, no piso de entrada.

Estará ainda patente no Centro Interpretativo do Parlamento uma exposição sobre "Campanha Política: Os cartazes das Legislativas de 1976".

De destacar, também, que, pelas 17:30, haverá um espetáculo de dança urbana. E 30 minutos depois, mas no Centro Interpretativo, realiza-se um concerto "showcase", com Milhanas e moderação de Maria Morango.

No Salão Nobre da Assembleia da República, durante a tarde, estará patente a mostra "Libertar a moda, vestir a Constituição". Uma exposição de trajes dos anos 70 que se vai realizar em parceria com o Museu Nacional do Traje.