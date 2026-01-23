Parlamento aprova pesar pela morte da norte-americana Renee Good baleada por um agente de imigração

No texto, apresentado pelo deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, é lembrado que no passado dia 07 de janeiro, em Minneapolis, nos Estados Unidos da América, Renee Nicole Good morreu aos 37 anos, após ter sido "atingida mortalmente por um agente da polícia de imigração (ICE) num contexto de escalada repressiva".

"Cidadã estadunidense, poeta premiada e cristã dedicada, mãe de três filhos, Renee Nicole Good dedicou a sua vida e a sua obra à defesa dos mais vulneráveis, batendo-se pelos valores da solidariedade, da justiça e da dignidade humana", é acrescentado no texto.

O voto de pesar refere que Renee Good se destacou "pelo seu compromisso cívico e pela coragem com que se colocou ao lado dos imigrantes e das famílias perseguidas, granjeando o respeito de todos os que lutam pela preservação dos Direitos Humanos e contra a erosão do Estado de Direito nos Estados Unidos da América".

A Assembleia da República manifestou o seu pesar pelo falecimento desta mulher norte-americana e expressou "sentidas condolências aos seus familiares e amigos".

O estado de Minneapolis tem sido palco, há várias semanas, de uma grande operação de imigração federal, que tem gerado contestação entre residentes e ativistas.

A tensão aumentou após a morte de Renee Good, baleada por um agente do ICE enquanto se encontrava no interior do seu carro.

A versão oficial de legítima defesa apresentada pelas autoridades federais é contestada por manifestantes e responsáveis locais, que apontam para imagens de vídeo que colocam em causa essa narrativa.