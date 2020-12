Parlamento aprova prolongamento do estado de emergência até 7 de janeiro

O projeto de decreto enviado por Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento, na quarta-feira à noite, produz efeito entre 24 de dezembro e 7 de janeiro em todo o território nacional e deverá voltar a ser aprovado apenas com os votos favoráveis do PS e do PSD.Este é o sétimo diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de Covid-19.No passado dia 5, o primeiro-ministro revelou que os portugueses irão ter uma "" para celebrar o Natal e Ano Novo, mas advertiu que se a situação epidemiológica se agravar o Governo não hesitará em "puxar o travão de mão".

António Costa já adiantou que no dia 18, sexta-feira, o Governo vai reavaliar a situação epidemiológica para decidir se haverá um alívio das restrições na quadra natalícia e na passagem de ano ou se, pelo contrário, voltará a endurecer as medidas.

PS e PSD em consonância



Esta noite, depois de reunido com o Presidente da República, o secretário-geral adjunto do Partido Socialista referiu que é preferível manter as medidas que foram já anunciadas. Mas José Luís Carneiro não fecha a porta a um agravamento das medidas no Ano Novo.



Também o líder do Partido Social Democrta, Rui Rio, defendeu que o alívio das restrições se mantenha até porque é difícil pedir aos portugueses que cancelem o Natal mas referiu que caso haja um agravamento da situação sejam implementadas medidas mais fortes na passagem do ano.