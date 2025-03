Parlamento assinala 50 anos sobre o acesso das mulheres ao voto

A sessão solene evocativa, proposta pelo Livre, não contou com a presença do presidente da República, do primeiro-ministro ou de ministros do atual Governo. Uma ausência que motivou críticas de alguns partidos da esquerda.

O Livre já prometeu levar o tema a conferência de líderes, depois de ter acusado a Assembleia da República de falta de organização.

João Almeida, do CDS, foi o único homem a intervir na sessão solene evocativa dos 50 anos da Universalização do Direito das Mulheres ao Voto em Portugal.









Nesta sessão o presidente da Assembleia da República admitiu que a luta pela igualdade entre homens e mulheres é ainda diária.Aguiar-Branco pediu aos partidos que melhorem os mecanismos de recrutamento.