Parlamento debate doutoramentos no ensino superior politécnico

Os projetos são apresentados pelos grupos parlamentares de BE e PCP, ambos defendendo a valorização do ensino politécnico, aos quais se soma ainda uma iniciativa legislativa de cidadãos subscrita por mais de 20 mil pessoas e que, além de querer “”, pede também para se “”.A Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico também apelou à aprovação do projeto de lei e defende que a iniciativa legislativa de cidadãos “assume uma importância extrema na concretização dos objetivos de desenvolvimento social e económico do país, sendo essencial a sua aprovação, em prol de um reconhecimento nacional e internacional das instituições”.