"Parlamento dos Jovens" debate violência doméstica e no namoro com adesão recorde

No ano em que se celebram os 25 anos da iniciativa, o programa "Parlamento dos Jovens" vai contar com uma "adesão histórica", segundo um comunicado enviado à imprensa.

Em 2018, a iniciativa da Assembleia da República contou com 986 participantes, sendo que o número de inscritos tem vindo a aumentar todos os anos, disse fonte ligada à iniciativa.

O programa vai contar com "516 escolas do ensino básico e 493 do ensino secundário, do continente, das regiões autónomas, dos círculos da Europa(Reino Unido e Suíça) e de Fora da Europa (Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste)".

O debate deste ano vai centrar-se na violência doméstica e no namoro e as primeiras iniciativas serão dinamizadas pelas escolas até 29 de janeiro de 2020.

Nestes primeiros debates as escolas contarão com a presença e participação de deputados da Assembleia da República, especialistas e entidades locais. Os jovens terão também a oportunidade de elaborar um "projeto de recomendação sobre o tema" e eleger "os seus representantes para as sessões distritais/regionais, que ocorrem durante o mês de março de 2020", segundo o comunicado.

A Assembleia da República receberá os alunos em maio de 2020, nas sessões nacionais, em que serão apresentadas as recomendações a ser discutidas na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.