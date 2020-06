Parlamento homenageou Aristides de Sousa Mendes

Nas galerias do Assembleia estavam alguns dos familiares e amigos do diplomata português que na segunda guerra mundial salvou milhares de pessoas do holocausto.



Arisitides desobedecia às ordens do então presidente do conselho, António de Oliveira Salazar, que liderava o governo na altura.



Este projeto de resolução, foi a primeira iniciativa legislativa apresentada por Joacine Katar Moreira, em 2019, quando ainda representava o partido Livre.