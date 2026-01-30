Parlamento manifesta pesar pelas vítimas da depressão Kristin

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados.

O texto hoje votado em plenário, de José Pedro Aguiar-Branco, refere-se a "pelo menos quatro vítimas mortais diretas", também citando dados da Proteção Civil: uma em Vila Franca de Xira, e três no concelho de Leiria.

No voto, salienta-se que a passagem da depressão Kristin "provocou um rasto de destruição, com ventos fortes que atingiram rajadas superiores a 150 km/h, chuva intensa, queda de árvores, estruturas e telhados, inundações, estradas interditadas e cortes de energia elétrica que afetaram centenas de milhares de famílias".

"Registaram-se ainda centenas de ocorrências em todo o país, com especial incidência nos distritos de Leiria e Coimbra e no norte do distrito de Lisboa", assinala-se.

Face a estas consequências da intempérie, a Assembleia da República "manifesta profundo pesar pelas vítimas mortais desta ocorrência, e endereça as mais sentidas condolências às suas famílias".

"Deseja ainda uma pronta recuperação aos feridos e a todas as pessoas afetadas. Presta público tributo à atuação das equipas de emergência, da Proteção Civil, dos bombeiros e das forças de segurança, assim como às autarquias que, em condições adversas e urgentes, garantiram auxílio às comunidades afetadas. Às populações das zonas mais fustigadas, assegura proximidade e solidariedade", acrescenta-se no voto.