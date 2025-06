Parlamento regressa hoje ao trabalho para preparar a próxima legislatura

O presidente da República acredita que Luís Montenegro tem pela frente um "bom quadro de estabilidade e durabilidade", o que considera positivo para o país.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já disse esperar dar posse a todo o Governo antes do 10 de junho, quer seja numa cerimónia única para empossar todo o executivo ou em dois momentos - tomando primeiro posse Luís Montenegro e os ministros e só depois os secretários de Estado, tal como aconteceu em 2024.





A primeira reunião plenária deverá dividir-se em duas partes, uma de manhã, para criar a comissão de verificação de mandatos, e outra à tarde, para a eleição da mesa do parlamento.e o PS indicou que não irá criar obstáculos.e elegeu 91 deputados em 230, dos quais 89 são do PSD e dois do CDS-PP. No domingo, o primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, disse que, uma tarefa que espera concluir “lá mais para o fim da semana”.O Chega passou a ser a segunda maior força parlamentar, com 60 deputados, mais dois do que os 58 eleitos pelo PS, que teve mais votos. A IL manteve-se o quarto maior partido no parlamento, com nove deputados, seguindo-se o Livre, com seis, o PCP, com três, e o BE, o PAN e o JPP, com um cada.