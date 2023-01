Parque Natural do Sudoeste Alentejano alvo do ICNF

A operação em curso pretende verificar se o regulamento do Parque está a ser cumprido, nomeadamente no que toca às áreas de produção agrícola.Uma fiscalização numa altura em que já foram detetadas dezenas de situações irregulares.

O balanço oficial dos resultados deve ser feito ao final do dia.





A associação ambientalista ZERO tem vindo a alertar para a existência de irregularidades na zona.



O ambientalista Paulo Lucas revela satisfação pela operação em curso, de forma a que possa cumprir a lei.



A Zero defende mesmo que as autoridades não devem deixar crescer as estufas no Sudoeste Alentejano.