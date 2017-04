Parque Natural Vouga Caramulo vai ter guia turístico

Lusa 13 Abr, 2017, 17:09 | País

"O guia turístico do Parque Natural Vouga Caramulo resultou de um trabalho de dois anos que envolveu os agentes económicos e que estruturou, de forma profissional, tudo o que existe e é visitável", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira.

O objetivo é dar uma informação estruturada a quem visita Vouzela, "seja de carro, a pé ou de bicicleta".

"Como é que se chega a Vouzela e o que é que pode encontrar, seja em termos alojamento, de restauração, de património natural, arqueológico ou etnográfico" são algumas das informações disponibilizadas no guia, referiu.

Rui Ladeira frisou que o Parque Natural Vouga Caramulo, criado recentemente e que representa 60% do concelho de Vouzela, foi o "pano de fundo" deste projeto, atendendo ao facto de se tratar de um "produto diferenciador no contexto nacional".

No que respeita ao património natural, o autarca exemplificou que no concelho estão situadas "três das árvores mais velhas identificadas no país" e existe a Reserva Botânica de Cambarinho, com a sua enorme mancha de loendros.

"Tudo isto é englobado com o restante património, com o alojamento e com a restauração, com o objetivo de o turista poder, durante vários dias, fruir das mais diversas atividades", acrescentou.

Segundo Rui Ladeira, os agentes económicos vão ser "os primeiros veículos para vender e promover o território", tendo cada um deles a sua fotografia e informação sobre os seus produtos e negócios.

O autarca contou que acorrem a Vouzela vários tipos de turistas, desde os que só ficam "um ou dois dias", àqueles que alargam a estadia.

"Pessoas que não conheciam Vouzela acabam por ficar durante vários dias, ou porque adoram a rede de percursos pedestres e consideram a vila apelativa, ou por causa do centro de BTT que temos e que tem trilhos muito apelativos", justificou.

O guia turístico - que tem 237 páginas, distribuídas por quatro capítulos - começa por apresentar o parque natural e depois os valores que distinguem o território, como o património natural, o património histórico-cultural e os produtos locais e a gastronomia.

O terceiro capítulo é relativo às ofertas de Vouzela e do parque natural em termos de dormidas, refeições e compras, e o quarto e último dá ao visitante informações sobre as atividades que acontecem ao longo do ano e contactos úteis.

O guia é da responsabilidade do município e da editora Foge Comigo! e será apresentado na presença do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.