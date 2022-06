Parque Verde de Coimbra vai ter charco, passadiço e anfiteatro

A empreitada, com um investimento de 472 mil euros e um prazo de execução de 240 dias, foi hoje consignada, num projeto que surge na sequência do Orçamento Participativo da Câmara de Coimbra de 2019.

Na altura, o projeto foi apresentado por três estagiárias do Exploratório de Coimbra, no qual estava previsto uma casa da árvore, o aproveitamento de módulos de ciência no exterior e um parque para cães.

Apesar de não ter essas componentes, o projeto acabou por ganhar "outra escala", salientou o diretor do Exploratório, Paulo Trincão.

"Não era tão ambicioso e ganhou qualidade, até porque um cidadão que apresenta uma ideia não consegue ter uma definição completa" do projeto.

Com uma área de intervenção de 39 mil metros quadrados entre o Exploratório e a margem esquerda do rio Mondego, o projeto contempla um charco de 60 metros quadrados, remoção de barreiras, a criação de um anfiteatro, um espaço para observar aves, substituição da horta existente por canteiros sobrelevados, equipamentos lúdicos e plantação de mais árvores.

No bosque entre o Exploratório e as Piscinas do Mondego, será construído um passadiço, sobrelevado, que permite aceder a uma cota superior, junto à copa das árvores, num percurso acessível para pessoas com mobilidade reduzida, e duas plataformas que servem como pontos de paragem e espaço de brincadeira, foi explicado durante a sessão de assinatura da consignação da obra que decorreu hoje à tarde.

"Não sendo um projeto linear, como uma edificação ou uma pavimentação, há complexidades para as quais não estamos preparados no dia-a-dia. O primeiro concurso também ficou deserto e acabou por derrapar no tempo", afirmou a vereadora com a pasta do urbanismo, Ana Bastos.

Para esta responsável, o local vai tornar-se "mais sociável para a fruição urbana", com condições "para chamar as pessoas para este espaço".

"Esperemos estar dentro de oito meses na inauguração de um espaço excecional da cidade de Coimbra", vincou a vereadora, que falava aos jornalistas numa sessão que contou também com a presença do presidente da Câmara, José Manuel Silva.