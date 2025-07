Partido Chega vai concorrer aos 308 municípios nas autárquicas

Um anúncio de André Ventura na apresentação do candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa, que se realizou no Pavilhão Carlos Lopes, bem no centro da capital, onde o líder do Chega defendeu que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.





Bruno Mascarenhas atualmente deputado municipal é o candidato do Chega à Câmara de Lisboa.





Na corrida autárquica vai encontrar adversários como Carlos Moedas, do PSD, ou a socialista Alexandra Leitão.