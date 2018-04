Partido dos Trabalhadores brasileiro não deixa cair Lula da Silva

Foto: Direitos Reservados

A seis meses das eleições presidenciais, Tarso Genro, dirigente do PT e antigo ministro, admite dificuldades.



Em entrevista à Antena 1, Tarso Genro garante que a possibilidade não está descartada.



Para este político brasileiro, que já foi ministro da Justiça, o fenómeno da corrupção, no Brasil, resulta do modelo de financiamento dos partidos, da elevada divida pública e também das desigualdades sociais.



Tarso Genro defende uma refundação dos partidos de esquerda no Brasil, tendo como exemplo o caso português, com o apoio de PCP e BE, ao governo socialista.



Quanto às eleições, o Partido dos Trabalhadores admite que já está a trabalhar numa alternativa a Lula da Silva, mas que só avançará na reta final do processo.



As eleições presidenciais estão marcadas para outubro.



Apesar de ter sido condenado a 12 anos de prisão, Lula da Silva continua a liderar as sondagens.