Partido Socialista procura novo líder com José Luís Carneiro a ser o primeiro a avançar

José Luís Carneiro é o primeiro socialita a dar a cara como candidato ao cargo de secretário-geral do PS. O actual ministro da Administração Interna confirmou esta madrugada, no fim da Comissão Política Nacional do PS as suas intenções.

Neste jogo politico interno, José Luís Carneiro, pode ter pela frente Pedro Nuno Santos, que deverá ainda hoje confirmar essa intenção.





O atual primeiro-ministro e secretário-geral do PS diz que não vai apoiar publicamente nenhum dos candidatos que possam vir a surgir.António Costa aproveitou para criticar o líder do PSD Luís Montenegro, que considera estar em menos condições de governar do que qualquer um dos quadros do PS.Luís Montenegro que, ontem, logo após o anúncio do Presidente da República, veio aplaudir a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.Luís Montenegro promete também avançar com um Orçamento Rectificativo, caso o PSD vença as eleições de 10 de Março.Promessas feitas pelo PSD.De resto, quase todos os partidos defendem que as eleições deveriam ocorrer mais cedo no calendário, antes do dia 10 de Março.