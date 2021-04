Partidos, exceto Verdes, elogiam discurso de Marcelo Rebelo de Sousa

Todos os partidos à exceção dos Verdes elogiaram o discurso do Presidente da República. Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista sublinha que a mensagem mais importante do Chefe de Estado é que todos fazem parte do mesmo Portugal e todos devem respeitar-se.