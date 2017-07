Partidos exigem explicações ao ministro da Defesa sobre Tancos

RTP 01 Jul, 2017, 19:16 / atualizado em 01 Jul, 2017, 19:37 | País

O roubo de material militar ocorrido durante a semana aos Paióis do Exército em Tancos levou este sábado a um pedido de explicações do Governo, desde a direita à esquerda parlamentar.



O líder da oposição Pedro Passos Coelho exigiu mesmo a demissão do ministro da Defesa, uma vez que Azeredo Lopes assumiu já responsabilidades políticas no caso. O presidente do PSD disse este sábado temer que o arsenal possa ser usado para atos terroristas.



"Fico espantado por até hoje na própria hierarquia militar não ter havido ninguém que tivesse sido exonerado ou colocado o lugar à disposição no caso do roubo de material de guerra, em Tancos, e temos um ministro da Defesa que assume a responsabilidade política, sem que ninguém saiba associar isso a qualquer ação", frisou.Antes, a líder do CDS-PP já exigira respostas do Governo sobre este roubo. Assunção Cristas acredita que o caso deixa Portugal numa "situação incómoda" a nível internacional. Admite que os aspetos técnicos levam tempo, mas diz que as responsabilidades políticas não podem ficar sem resposta imediata.Nos partidos à esquerda, que sustentam o Governo, há um pedido de explicações ao responsável pela tutela. Jerónimo de Sousa considera que a avaria do sistema de videovigilância é revelador do estado de degradação a que chegaram as Forças Armadas, com culpas a distribuir pelos sucessivos governos."A existência de um sistema de videovigilância inoperacional há dois anos, segundo notícias vindas a público, é revelador do estado de degradação a que as opções políticas dos sucessivos Governos, e de forma mais violenta no anterior Governo PSD/CDS-PP, conduziram as Forças Armadas", referiu o líder comunista.Entretanto, o Bloco de Esquerda anunciou ao final da tarde que está disponível para viabilizar a audição do ministro da Defesa, requerida pelo PSD e pelo CDS-PP. Em declarações à Antena 1, o deputado do bloquista João Vasconcelos disse esperar que o roubo de material militar possa ser esclarecido o mais cedo possível.Esta tarde, o ministro da Defesa admitia, em declarações à RTP e à Antena 1, que o material roubado tenha como destino organizações terroristas. Por isso, a unidade de contra terrorismo da Policia Judiciária já foi chamada a investigar o que aconteceu em Tancos.Azaredo Lopes explica que está determinado em apurar resposabilidades, incluindo a sua, mostrando-se disponível para ser ouvido no Parlamento para explicar os contornos deste caso, tal como foi requerido pelos partidos da oposição.Em entrevista à SIC, Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, disse acreditar que os autores do roubo estavam informados acerca do conteúdo dos paióis militares e que o armazém visado foi "escolhido a dedo". Rovisco Duarte anunciou ainda que irá decorrer um inquérito no Exército para apuramento de eventuais responsabilidades.