Foto: Pedro A. Pina - RTP

Da política de imigração, passando pela fiscalidade, sem esquecer a situação na saúde ou a corrida ao rearmamento da Europa, foram vários os temas abordados esta quarta-feira no Parlamento.



Com a pré-campanha já em curso, os partidos defenderam as suas bandeiras eleitorais.



Por agora, o Parlamento volta a reunir-se apenas para a sessão solene do 25 de Abril, que acontece na próxima semana.