Partidos querem ouvir Marcelo na comissão de inquérito ao caso das gémeas

Praticamente todos os partidos, à excepção do PS, PSD e CDS, querem ouvir o presidente da República na comissão de inquérito ao caso das gémeas lusobrasileiras. As duas crianças receberam um dos tratamentos mais caros do mundo.

A comissão pretende verificar a legalidade e a conduta dos responsáveis políticos alegadamente envolvidos nos cuidados de saúde prestados às menores.



Por isso, os partidos decidiram chamar o filho do presidente, Nuno Rebelo de Sousa, e a ex-presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte e atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins.



A esta lista juntam-se ainda outros antigos governantes, como Marta Temido, Manuel Pizarro e Lacerda Sales. Os partidos querem também chamar o presidente do Infarmed e os pais das duas crianças.



Os trabalhos desta comissão deverão ficar concluídos dentro de quatro meses.