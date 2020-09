Passaram seis meses sobre o dia em que a pandemia chegou a Portugal. O que mudou?

Foto: RTP

Foi o dia em que se confirmaram os primeiros dois casos da doença no país. Os hábitos de vida dos portugueses ficaram de pernas para o ar, as máscaras entraram na indumentária. O álcool gel povoou as habitações, as casas de comércio e os espaços públicos. Parece um filme que começou há meio ano. Uma reportagem de Rosa Azevedo.