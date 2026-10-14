Passatempo convida jovens a dar ideias que melhorem o ensino da condução

"A Brisa vai oferecer a formação para a carta de condução aos cinco jovens que façam as melhores propostas de vídeo sobre como é que reinventariam o ensino da condução", anunciou a concessionária rodoviária em comunicado.

De acordo com a Brisa, o desafio "Reinventa o Código" decorre até 27 de outubro e pretende incentivar os jovens a refletir, partilhar e apresentar ideias para "tornar o ensino de condução mais eficiente, prático e orientado para a condução consciente, a segurança e o respeito pelas regras".

Segundo o comunicado, podem participar os jovens que tenham entre 17 anos e seis meses e 22 anos, residentes em Portugal Continental.

Os cinco vencedores, que serão escolhidos com base em critérios como criatividade, relevância e clareza da mensagem, receberão a formação necessária para a obtenção da carta de condução de categoria B, segundo o comunicado.

De acordo com a nota, "a oferta inclui a inscrição, taxas administrativas, acesso ilimitado às aulas de código, 32 aulas práticas de condução e acompanhamento até à realização dos exames teórico e prático necessários à obtenção da carta de condução".

Para participar, os candidatos têm de criar um vídeo original, até 60 segundos, com as suas ideias e enviá-lo por mensagem privada para a conta de Instagram @brisaautoestradas.pt.

Depois de enviarem o seu vídeo, para as candidaturas serem aceites, os candidatos têm de seguir o perfil de Instagram da Brisa Autoestradas e comentar a publicação principal do desafio, identificando cinco amigos.

"Não serão aceites propostas que recorram a ferramentas de inteligência artificial (IA) para gerar, total ou parcialmente, os conteúdos submetidos", acrescentou a Brisa.

A iniciativa pertence ao projeto "Ao Volante", um segmento do Programa Educativo do Grupo Brisa sobre segurança rodoviária, que "procura sensibilizar e preparar os futuros condutores para uma mobilidade mais consciente e segura", indicou a empresa.