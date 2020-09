Passeio a França provoca surto com mais de 50 infetados em Grijó/Sermonte, Gaia

Os idosos dão todos residentes na união de freguesias de Grijó/Sermonte, no concelho de Vila Nova de Gaia.



Um dos casais necessitou de ser internado, sendo que uma das idosas já recebeu alta hospitalar. O outro idoso, de 74 anos, continua internado.



Os restantes 48 tiveram sintomas leves.



Todas as pessoas que estiveram em contacto com os idosos estão a ser realizar testes.



O presidente da união de freguesias está preocupado com o grande aumento do número de infetados.



O passeio a França, que passou por Barcelona, aconteceu no início do mês.