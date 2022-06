Passos Coelho ouvido como testemunha na instrução do processo BES/GES

Arrolado pela defesa de Ricardo Salgado, Pedro Passos Coelho que chefiava o Governo quando foi anunciada a resolução do Banco Espiríto Santo, terá sido confrontado com o pedido de ajuda do ex-banqueiro para salvar o BES - pedido recusado de imediato.