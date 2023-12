Pedro Passos Coelho quebrou o silêncio para dizer que António Costa se demitiu "por indecente e má figura". O ex-primeiro-ministro do PSD afirmou que o país precisa agora de um governo com "autoridade moral" e não exclui acordos com o Chega. Em resposta, José Sócrates qualificou estas palavras como um ataque político disfarçado de reflexão.