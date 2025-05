O Patriarca de Lisboa celebrou hoje uma missa no bairro do Zambujal, na Amadora. Este domingo é o último dia de luto e oração pelo Papa Francisco.

D. Rui Valério assinalou a data com uma procissão e uma missa numa igreja que foi improvisada numa das praças do bairro.



O patriarca esteve no bairro, em novembro do ano passado, depois da morte de Odair Moniz.



A ocasião serviu também para assinalar o Dia da Mãe e para falar das expectativas para o conclave, que começa na próxima quarta-feira.