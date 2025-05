Patriarca de Lisboa diz que "não se pode secundarizar" a nacionalidade do papa Leão XIV

Rui Valério, patriarca de Lisboa, considera que "não se pode secundarizar" a nacionalidade do papa Leão XIV, destacando algumas das mensagens proferidas pelo novo papa esta tarde.

"Não creio que o Espírito Santo se deixe condicionar por estes 'affairs' políticos. Mas acho, no entanto, que não podemos secundarizar a nacionalidade enquanto tal", declarou Rui Valério em entrevista à RTP.



"A América tem problema de cariz social, antropológicos e éticos", disse, destacando que, no entanto, nunca tinha sido nomeado um papa norte-americano.



O patriarca de Lisboa destacou alguns dos pontos-chave transmitidos por Leão XIV na sua mensagem desta quinta-feira, nomeadamente a visão de de uma Igreja não isolada do mundo - uma mensagem anti-isolacionista, contrária à filosofia de Donald Trump.