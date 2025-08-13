Patriarca de Lisboa manifesta solidariedade pelas vítimas da ilha cabo-verdiana de São Vicente

"Neste momento de grande tristeza, quero expressar a toda a comunidade afetada a minha mais sincera e fraterna solidariedade. O sofrimento que enfrentam não passa despercebido, nem diante de Deus nem diante dos nossos corações", escreve Rui Valério, numa carta enviada hoje ao bispo de Mindelo, Ildo Fortes, divulgada na página do Patriarcado de Lisboa na Internet.

O patriarca manifesta pesar "por aqueles que partiram, pelos seus familiares e por todos quantos perderam tanto" e pede, também, "por todos aqueles que estão neste momento a fazer grandes esforços para procurar os desaparecidos e para dar condições de vida dignas a todos os que perderam casas e meios de subsistência".

Referindo que são muitos os laços que unem as duas dioceses, o bispo titular da diocese de Lisboa destaca "de forma particular" a ligação a Ildo Fortes, que é membro do presbitério de Lisboa, e refere que o patriarcado está à procura dos "melhores meios" para ajudar "quer espiritualmente, quer materialmente, neste momento".

O bispo de Mindelo foi ordenado na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, em 03 de abril de 2011, pelo então Cardeal Patriarca de Lisboa, José Policarpo, que presidiu à cerimónia, considerando que Ildo Fortes seria a "ponte entre as duas igrejas e entre os dois mundos".

Cabo Verde decretou na terça-feira dois dias de luto nacional pelas oito vítimas da tempestade em São Vicente.

Segundo as autoridades, ainda há três pessoas desaparecidas.

Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe já manifestaram solidariedade e apresentaram condolências às famílias enlutadas.