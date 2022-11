Paula, 35 anos. As dificuldades de uma família monoparental

Idosos e famílias monoparentais estão entre as franjas da população com mais dificuldades devido ao aumento da inflação. O repórter João Couraceiro faz esta manhã o retrato de uma dessas pessoas. Paula tem 35 anos e cuida dos quatro filhos sozinha, depois de se ter separado do pai das crianças num casamento marcado pela violência doméstica.