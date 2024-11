A antiga ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz não compreende as críticas dirigidas a Luís Montenegro. O PS já acusou o chefe do Governo de enveredar por um discurso securitário, parecido com o do partido Chega. Mas a social-democrata, em declarações à Antena 1, entende que as palavras do primeiro-ministro se justificaram, quer na forma, quer no conteúdo.