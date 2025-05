"Paulo e Filipa. Um renascer a dois". Antigo sem-abrigo apresenta livro

Depois de lançar o desafio a Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Cunha nem queria acreditar. O presidente da República aceitou o convite e foi mesmo almoçar à casa deste antigo sem-abrigo. "Eu tremi todo. Eu a minha esposa trememos todos", confessa.





Foi há oito anos e Paulo recorda como se fosse hoje. A mesa estava posta com uma toalha de pano bordada e na ementa havia vinho, queijo, presunto, pudim caseiro e empadão de atum. Paulo recorda que, depois de todos terem comido, o presidente "rapou o tabuleiro todo!".







O momento, que em parte foi captado pela RTP, que esteve no local naquele dia, é agora referido num livro apresentado pelo casal. Trata-se de um a obra que inclui, por exemplo, entrevistas, depoimentos e palavras escritas por Paulo e Filipa. Perante uma folha em branco no computador, começaram ao início da noite, terminaram de madrugada.







É uma biografia que recorda a vida na rua, já que Paulo foi sem-abrigo durante quase 30 anos, a dependência do álcool, a recuperação na Comunidade Vida e Paz, o namoro e o casamento. À Antena 1 confessa que este livro é um sonho tornado realidade: "Tem a minha vida".





O livro conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, tem prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa e é apresentado no salão nobre da autarquia. As receitas obtidas com as vendas vão reverter na totalidade para a Comunidade Vida e Paz, que apoia pessoas em condição de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social.