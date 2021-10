Paulo Guichard detido pela PJ para cumprir pena

O número dois de João Rendeiro no BPP foi detido pela Polícia Judiciária na quinta feira. Ao chegar do Brasil, para voluntariamente se apresentar à justiça.



Guichard tem de cumprir uma pena de prisão de 4 anos e 8 meses, relativa a um processo de falsificação da contabilidade do banco.