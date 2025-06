Paulo Raimundo considera o "lambe botas" Mark Rutte sem condições para liderar a NATO

Paulo Raimundo defende que a mensagem divulgada por Donald Trump, e em que o presidente dos Estados Unidos revela os elogios deixados por Mark Rutte aos bombardeamentos norte-americanos no Irão, é uma situação que deixa poucas saídas ao secretário-geral da NATOO líder do PCP sublinha que Portugal não pode andar a reboque da NATO e da administração norte-americana e dá como exemplo o aumento da despesa com a Defesa ou a utilização da Base das Lajes.Declarações do secretário-geral do PCP, em Lisboa, à margem da iniciativa "Não à Guerra! Paz Sim! NATO Não!", promovida pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação e pela CGTP, no dia em que começou, em Haia, a Cimeira da NATO.