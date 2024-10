Paulo Rangel diz que aprovação do OE dá "horizonte temporal" ao Governo

Hugo Delgado - Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros e do Estado disse que a viabilização do Orçamento do Estado para 2025 dá um "horizonte temporal totalmente diferente" ao Governo. Em entrevista à RTP, no sábado à noite, Paulo Rangel desconsiderou as críticas de que o Executivo está isolado e afirmou "que quando se governa, governa-se para os cidadãos, para as cidadãs, governar-se para o país".