Paulo Vizeu Pinheiro. Fronteiras vão ser repostas durante a Jornada Mundial da Juventude

O responsável máximo do Sistema de Segurança Interna explica que será apenas controlo fronteiriço, como já aconteceu com outras deslocações do papa a Portugal. Paulo Vizeu Pinheiro, secretário-geral do SSI, falou em exclusivo à RTP sobre a organização do evento deste verão.