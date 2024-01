Pavilhão Municipal do Casal Vistoso aberto à noite para sem-abrigo

Neste espaço, aberto entre as 18h00 e a 10h00, as pessoas que procurarem este abrigo vão encontrar 150 camas e comida quente.

Um plano de contingência ativado “antes de a situação piorar”, referiu o presidente da autarquia, Carlos Moedas.





A repórter Mariana Paiva Almeida visitou este espaço que acolhe quem vive na rua.





Também a Câmara de Oeiras acionou na terça-feira o Plano de Atuação para as Vagas de Frio, devido às previsões de descida das temperaturas, prevendo-se o acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo no Quartel do Dafundo, informou o município.