PCP a favor da comissão de inquérito sobre o INEM proposta pela IL

O PCP anunciou hoje que vai votar a favor da proposta da Iniciativa Liberal (IL) para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a situação do INEM, considerando que há responsabilidades políticas do Governo por apurar.

Esta posição relativamente à proposta da IL de criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), que será debatida na quarta-feira em plenário e votada na sexta-feira, foi transmitida pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos.

Em declarações aos jornalistas, Paula Santos declarou que a bancada comunista irá "acompanhar" essa iniciativa, "porque há de facto matérias que são de responsabilidade política e são essas as questões que a Assembleia da República também avalia no quadro das suas competências".

"Mas há sobretudo uma questão de falta de resposta por parte do Governo em garantir ao INEM os meios que são necessários", frisou a líder da bancada comunista.

Segundo Paula Santos, no que respeita ao INEM, exige-se que os meios para assegurar o socorro à população existam, quer em termos de viaturas, os helicópteros, quer em termos de profissionais de saúde".

"Não é admissível, como está a acontecer neste momento, que há meios que estão inoperacionais por falta de trabalhadores. Assistimos também ao recurso abusivo ao trabalho extraordinário para assegurar que aquilo devia ser assegurado com trabalhadores contratados", apontou.

Paula Santos classificou como "inaceitável a atitude que o Governo tem vindo a tomar relativamente a esta matéria, porque a verdade é que não está a assumir as suas responsabilidades no que diz respeito às populações. Mas também não assume as suas responsabilidades no que diz respeito a ter a infraestrutura, neste caso o INEM".

"Esta é a estrutura da administração pública que garante, de facto, o socorro às populações", acentuou.