PCP defende que convergência deve ser feita "todos os dias" e não só em eleições

Em conferência de imprensa após uma reunião do Comité Central do PCP, em Lisboa, Paulo Raimundo foi questionado se o partido tenciona rever a sua estratégia eleitoral, designadamente integrar coligações mais abrangentes do que a CDU, tendo em conta o declínio eleitoral que tem experienciado.

Na resposta, Paulo Raimundo defendeu que a "grande convergência e unidade tem de ser feita todos os dias, no terreno".

"A expressão eleitoral é importante -- não estou a minimizá-la -- mas é importante no ato em que acontece. Porque, até lá, o que conta não é isso, é a força que se encontra na rua, onde faz falta, para dar combate ao que achamos que é uma política errada e que não serve as populações", afirmou.

O secretário-geral do PCP defendeu que o que se impõe neste preciso momento, por exemplo, é uma "grande convergência" contra o pacote laboral do Governo, salientando que "todos os que vierem para essa luta serão poucos".

"Portanto, vamos tratar da vida, da unidade e da convergência pelo aumento dos salários, contra o pacote laboral, pela habitação, pelas creches que fazem falta, pela melhoria das condições de vida da maioria da população", afirmou.

Paulo Raimundo salientou que "aí é que é preciso unidade" e, nesse tipo de questões, o PCP não só "nunca falhou" à convergência, como foi o "principal dinamizador" desses processos.

"É para aí que a gente tem de voltar. Vale de muito pouco termos grandes convergências cá em cima e, depois, por baixo [não se convergir]... A grande convergência faz-se no concreto", defendeu.

Questionado sobre o caso concreto de Lisboa, onde, nestas eleições autárquicas, o PCP recusou integrar uma coligação liderada pelo PS, Paulo Raimundo reiterou que, nesse caso, o partido não quis "embarcar num projeto" que incluía "responsáveis pela situação" a que se chegou na capital, e deixou outra nota.

"Nós dissemos sempre que a soma das partes nem sempre dá mais. E foi o que aconteceu. Qual é a responsabilidade que tem o PCP pelo facto objetivo, matemático, indesmentível de a soma dos partidos que integraram a lista do PS ter tido menos 12 mil votos do que quando foram separados? É um facto objetivo, matemático. Nós alertámos para isso", disse.